Montopoli approvato il bilancio 2026 | solidità ascolto del territorio e protezione sociale

Il Consiglio comunale di Montopoli in Val d’Arno ha approvato giovedì 26 febbraio il bilancio di previsione per il 2026. La seduta ha visto l’esame e l’approvazione dei numeri relativi alla gestione finanziaria del Comune, che riguardano le spese e gli investimenti futuri. La decisione si inserisce nel normale iter amministrativo e riguarda le risorse destinate al territorio e alla protezione sociale.

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Montopoli in Val d'Arno. Un documento che vuole essere una guida per quello che sarà il prossimo futuro, frutto di un percorso partecipativo iniziato nel giugno 2025 attraverso l'ascolto diretto dei cittadini nelle frazioni e il confronto costante con i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi - ha detto la sindaca Linda Vanni - il Comune ha scelto di blindare i servizi e proteggere le fasce medie e deboli. Abbiamo mantenuto le esenzioni Irpef e la compartecipazione comunale per servizi essenziali come nidi, mense e trasporti scolastici, per non gravare sulle famiglie.

Napoli, approvato il bilancio 2026: una manovra da 610 milioni per il rilancio del territorio

