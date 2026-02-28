Monaldi sospensioni e messaggi shock nell’inchiesta sul tragico trapianto di Domenico

Due medici dell’ospedale Monaldi sono stati sospesi nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Domenico, coinvolto in un tragico trapianto. Durante le indagini sono emerse chat in cui si descriveva il cuore congelato come “una pietra”. L’inchiesta si concentra sulle modalità di conservazione e sull’intera gestione del trapianto, con particolare attenzione alle comunicazioni tra i professionisti coinvolti.

Monaldi: sospesi due medici per il caso Domenico. Emerse chat shock sul cuore congelato: "Era una pietra". Indagini su tre errori fatali e sette indagati. Il caso del piccolo Domenico Caliendo segna un punto di non ritorno per l'ospedale Monaldi, dove l'Azienda Ospedaliera dei Colli ha appena ufficializzato la sospensione di due dirigenti medici. Il provvedimento giunge sulla scia di una relazione tecnica che evidenzia una catena di errori fatali, definita da una drammatica successione di mancanze logistiche, comunicative e procedurali che hanno trasformato una speranza di vita in una tragedia. A rendere ancora più cupo il quadro investigativo sono alcune conversazioni WhatsApp acquisite dagli inquirenti. La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L'Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella ... Domenco, le chat dell'orrore: Se lo portano sulla coscienza Chat dalla sala operatoria del Monaldi: il cuore congelato e le frasi choc entrano nell'inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo. Ghiaccio, box, comunicazione: tre errori nel dramma di Domenico. Azienda Monaldi sospende due dirigenti medici. "Ci siamo attivati subito per fare chiarezza, grazie a chi ci dà fiducia". Martedì forse l'autopsia