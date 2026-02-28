Milano tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo | due morti e 54 feriti | La corsa folle lo schianto | cosa è successo

A Milano, un tram della linea 9 è uscito dai binari poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, all'incrocio con via Lazzaretto, e si è schiantato contro un edificio. L’incidente ha provocato la morte di due persone e il ferimento di 54 altri. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo. Pesantissimo il bilancio: due morti. Sono Ferdinando Favia, 59 anni, di Vigevano (Pavia) e Abdou Karim Toure, nato in Senegal 58 anni fa. E sono almeno 54 i feriti. Già avviata l'inchiesta per omicidio colposo: il conducente, parlando con gli inquirenti, ha detto di avere avuto un malore: «Mi sono sentito male», ha detto. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

#Milano, dalle 16:15 #vigilidelfuoco impegnati in zona Porta Venezia per tram deragliato, schiantatosi poi contro un palazzo: un uomo è deceduto, numerosi i feriti, 5 squadre al lavoro [ #27febbraio 17:30] x.com