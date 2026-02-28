Franco Ordine commenta l'episodio durante Parma-Cagliari, in cui un fallo su Caprile ha suscitato polemiche. L'osservatore si è espresso riguardo alla decisione arbitrale, paragonandola a un episodio simile verificatosi in passato con un altro portiere. La discussione riguarda l'interpretazione delle azioni e la coerenza delle decisioni prese in campo.

Al 24' minuto di Parma-Cagliari, anticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A, un episodio avvenuto nell'area di rigore dei rossoblù ha scatenato le polemiche dei tifosi rossoneri. Valenti si piazza davanti a Caprile e, con la schiena, ostacola la sua uscita: l'arbitro Massimi fischia fallo senza esitare. Un episodio familiare. Sì, perché in Milan-Parma era successo lo stesso, sempre con Valenti protagonista, ai danni di Maignan. L'unica differenza? In quel caso non è stato sanzionato alcun fallo. Decisione corretta secondo i vertici dell'AIA, ma che, a cinque giorni di distanza, è già stata sconfessata. In merito all'episodio di Parma-Cagliari si è lamentato anche Franco Ordine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine commenta il fallo su Caprile in Parma-Cagliari: “Incredibile, proprio come con Maignan”

Parma-Cagliari, due pesi e due misure: perché su Caprile è fallo e su Maignan no?Milan-Parma aveva generato un'ondata di polemiche nei confronti dell'AIA, per il gol di Troilo che ha deciso la partita.

Milan-Parma 0-1 (90?): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesanteÈ terminato da pochi minuti il secondo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio...

Contenuti e approfondimenti su Parma Cagliari.

Temi più discussi: Milan-Como, Ordine su Maignan: Qualche volta Omero sonnecchia Il commento; Milan a secco contro il Parma. Ordine: È una questione di mira, precisione, brillantezza; Ordine sicuro: Senza il miglior Leao la qualificazione in Champions per il Milan non è scontata!; Pulisic è finita la vena d’oro? Commenta così il giornalista!.

Ordine mette in guardia il Milan: È meglio controllare la contabilità del secondo posto perché non è più così blindatoNel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, il collega Franco Ordine ha parlato della disfatta di ieri del Milan contro il Parma, soffermandosi in ... milannews.it

Milan, la parola d’ordine è evitare contraccolpi psicologici dopo il ko con il ParmaCome scrive questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in casa rossonera la parola d'ordine in questo momento è evitare contraccolpi psicologici dopo il ko con ... milannews.it

I voti di Parma-Cagliari al fanta: super Caprile, bocciati Kilicsoy e Pellegrino! Palestra più di Delprato Chi avevate al fanta https://shorturl.at/QZ43y - facebook.com facebook

Le pagelle di Parma-Cagliari #SkySport #SkySerieA x.com