Milan le ultime sulle gerarchie dal dischetto e le condizioni di Pavlovic in vista del Lecce
In vista della sfida contro il Lecce, valevole per la 21ª giornata di Serie A 2025-26, si approfondiscono le ultime notizie su Milan, le gerarchie dal dischetto e le condizioni di Pavlovic. Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, offrendo aggiornamenti sulla squadra e sulle strategie per la partita.
Consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Massimiliano Allegri, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i fantallenatori alla vigilia dell'importante posticipo domenicale che il suo Milan affronterà contro il Lecce. Tra questi: la condizione degli infortunati Gimenez e Pavlovic, il recupero lampo di Füllkrug e la scelta sui rigoristi. "Sono stato io a chiedere Nkunku di andare dagli 11 metri contro il Como. Non un bellissimo rigore il suo, ma per fortuna la palla è andata dentro. Al Sinigaglia c'erano lui e Leao che potevano calciare. L'altro rigorista, Pulisic, non era in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Allenamento Milan, le ultime notizie sulle condizioni di Pulisic in vista della Lazio
Leggi anche: Dumfries verso il recupero in extremis per il Milan? Le ultime sulle condizioni dell’olandese in vista del derby
Milan: ancora un caso dal dischetto, chi ha deciso e la reazione di Allegri; Chi è il rigorista del Milan? Contro il Como ha tirato Nkunku e non Leao: ha scelto Allegri, portoghese non felice; Leao pronto a battere il rigore contro il Como, interviene Allegri e sceglie Nkunku: cosa gli ha detto; Milan, caso rigore a Como: vuole calciare Leao, ma Allegri sceglie Nkunku (che segna). E Rafa….
Milan, le ultime sulle gerarchie dal dischetto e le condizioni di Pavlovic in vista del Lecce - Conferenza stampa per Allegri alla vigilia del match contro i salentini, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025- msn.com
Milan: ancora un caso dal dischetto, chi ha deciso e la reazione di Allegri - Il retroscena del colloquio e lo spavento del tecnico dopo la reazione degli spalti. sport.virgilio.it
Fantacalcio: rigoristi Serie A 2025/2026, tiratori e gerarchie - I rigoristi della Serie A 2025/2026: tutti i tiratori designati e le gerarchie, squadra per squadra, in costante aggiornamento. goal.com
Pianetamilan.it. . Dalla goduria ancora non passata per #ComoMilan 1-3 alle tante novità di mercato #Maignan ancora niente accordo, torna #Camarda (spoiler non é una bella notizia) e occhio alla super offerta per #Fofana Le ultime da Casa Milan dal n - facebook.com facebook
Milan, interesse del Galatasaray per Fofana: le ultime da Sky x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.