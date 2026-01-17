milan le ultime sulle gerarchie dal dischetto e le condizioni di pavlovic in vista del lecce

In vista della sfida contro il Lecce, valevole per la 21ª giornata di Serie A 2025-26, si approfondiscono le ultime notizie su Milan, le gerarchie dal dischetto e le condizioni di Pavlovic. Allegri ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, offrendo aggiornamenti sulla squadra e sulle strategie per la partita.

Consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita per Massimiliano Allegri, che ha affrontato tanti temi di grande interesse per i fantallenatori alla vigilia dell'importante posticipo domenicale che il suo Milan affronterà contro il Lecce. Tra questi: la condizione degli infortunati Gimenez e Pavlovic, il recupero lampo di Füllkrug e la scelta sui rigoristi. "Sono stato io a chiedere Nkunku di andare dagli 11 metri contro il Como. Non un bellissimo rigore il suo, ma per fortuna la palla è andata dentro. Al Sinigaglia c'erano lui e Leao che potevano calciare. L'altro rigorista, Pulisic, non era in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

