Intervistato dalla Gazzetta delo Sport, Jashari ha voluto spendere alcune parole su Luka Modric, suo compagno al Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari su Modric: “Giocare con lui è incredibile. Ha una mentalità vincente”

Jashari su Modric: "Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha una mentalità vincente incredibile" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero ... milannews.it