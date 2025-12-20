Milan Jashari su Modric | Giocare con lui è incredibile Ha una mentalità vincente
Intervistato dalla Gazzetta delo Sport, Jashari ha voluto spendere alcune parole su Luka Modric, suo compagno al Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Allegri, Modric, Rabiot ci hanno portato la mentalità vincente”
Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Giocare il derby dall’inizio? Un sogno. Modric, mentalità e carattere”
Jashari: Vedrete chi sono, al Milan imparo da Modric. Allegri fondamentale per noi; Modric deve essere gestito, il Milan ha bisogno di Jashari: il piano di Allegri tra Supercoppa e campionato; Ardon Jashari racconta l'esperienza al Milan e esalta Modric, Rabiot e Allegri; Jashari: Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia.
Jashari su Modric: "Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha una mentalità vincente incredibile" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero ... milannews.it
Jashari: «Giocare con Modric è incredibile. Rabiot non puoi imitarlo» - Jashari, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi compagni di reparto Luka Modric e Adrien Rabiot Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre alla qu ... milannews24.com
Jashari, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli - Jashari, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli Sulle colonne de «La Gazzetta dello Sport», Ardon Jashar ... milannews24.com
Jashari su Modric: Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha la mentalità vincente
Napoli-Milan, le pagelle: Lobotka domina al centro, Jashari si spegne presto x.com
Jashari: “Vedrete chi sono, al Milan imparo da Modric. Allegri fondamentale per noi” La frattura composta del perone destro fa parte del passato e Ardon Jashari ha voglia di prendersi quelle soddisfazioni che la prima parte della sua esperienza al Mil - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.