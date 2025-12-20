Milan Jashari su Modric | Giocare con lui è incredibile Ha una mentalità vincente

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato dalla Gazzetta delo Sport, Jashari ha voluto spendere alcune parole su Luka Modric, suo compagno al Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan jashari su modric giocare con lui 232 incredibile ha una mentalit224 vincente

© Pianetamilan.it - Milan, Jashari su Modric: “Giocare con lui è incredibile. Ha una mentalità vincente”

Leggi anche: Milan-Fiorentina, Saelemaekers: “Allegri, Modric, Rabiot ci hanno portato la mentalità vincente”

Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Giocare il derby dall’inizio? Un sogno. Modric, mentalità e carattere”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Jashari: Vedrete chi sono, al Milan imparo da Modric. Allegri fondamentale per noi; Modric deve essere gestito, il Milan ha bisogno di Jashari: il piano di Allegri tra Supercoppa e campionato; Ardon Jashari racconta l'esperienza al Milan e esalta Modric, Rabiot e Allegri; Jashari: Tutti sanno quanto ho voluto il Milan, vedrete chi sono. Imparo da Modric, Allegri ci dà fiducia.

milan jashari modric giocareJashari su Modric: "Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha una mentalità vincente incredibile" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero ... milannews.it

Jashari: «Giocare con Modric è incredibile. Rabiot non puoi imitarlo» - Jashari, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi compagni di reparto Luka Modric e Adrien Rabiot Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre alla qu ... milannews24.com

Jashari, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli - Jashari, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista della sfida in Supercoppa Italiana contro il Napoli Sulle colonne de «La Gazzetta dello Sport», Ardon Jashar ... milannews24.com

Jashari su Modric: Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha la mentalità vincente

Video Jashari su Modric: Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha la mentalità vincente

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.