Il Teatro EuropAuditorium continua la sua stagione con una selezione di spettacoli di qualità, tra musical, concerti e rappresentazioni teatrali. Un calendario ricco di eventi pensati per offrire momenti di intrattenimento e cultura al pubblico. L’appuntamento è per chi desidera vivere esperienze artistiche in un ambiente accogliente e raffinato, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità delle proposte proposte sul palco.

Al Teatro EuropAuditorium prosegue la Stagione con grandi musical, concerti e spettacoli da segnare in agenda. Dal 4 al 6 gennaio Enrico Brignano porta in scena I 7 re di Roma, storico spettacolo di Garinei e Giovannini reso celebre da Gigi Proietti, proponendone un adattamento fedele allo spirito originale ma aggiornato ai gusti contemporanei. Attraverso travestimenti, musica, balli e racconti legati alle origini di Roma, Brignano interpreta i leggendari sette re, accompagnato da Simone Mori nel ruolo di Giano, figura tra il divino e il narratore. Lo spettacolo unisce mito e realtà per mostrare come, nonostante il passare dei secoli, la natura umana e la ricerca di libertà restino immutate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandi show sul palco del Teatro EuropAuditorium

Leggi anche: Grandi show sul palco del Teatro EuropAuditorium

Leggi anche: Concerti, danza e grandi eventi sul palco del Teatro EuropAuditorium

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Claudio Baglioni, la possibile scaletta del concerto a Sulmona; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 dicembre; I mille personaggi di Ennio Marchetto sul palco del Goldoni per l'ultimo dell'anno; Tutti sotto il palco: i concerti italiani del 2026 da segnare in agenda.

Reggio, partito il countdown al Teatro Cilea per il Grinch - Lo show, che sta conquistando grandi e bambini in tutta Italia, arriva in città con una proposta originale e coinvolgente, capace di fondere arte circense, teatro, danza e musica ... citynow.it