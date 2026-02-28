Mi rode il culo | Alessandro Gassmann furioso per Morandi a Sanremo

Alessandro Gassmann ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo alla presenza di Gianni Morandi al Festival di Sanremo, accompagnato dal figlio Tredici Pietro durante la serata dei duetti. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e sui media, generando molte reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La polemica riguarda esclusivamente la partecipazione di Morandi alla manifestazione musicale.

La presenza di Gianni Morandi al Festival di Sanremo insieme al figlio Tredici Pietro durante la serata dei duetti ha acceso una nuova polemica. A scagliarsi contro il “mito” della musica italiana è Alessandro Gassmann, che via social ha espresso il proprio disappunto per non aver potuto promuovere Guerrieri – La regola dell’equilibrio, la nuova serie di Rai 1 in partenza il 9 marzo, dove è protagonista. Il motivo? La partecipazione al Festival del figlio, Leo Gassmann. Su Instagram, l’attore ha scritto con tono polemico: “Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

