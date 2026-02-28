Sanremo 2026 Alessandro Gassmann infuriato per Morandi | Mi rode il culo poi cancella il post

Alessandro Gassmann ha scritto un post polemico su social media, esprimendo la sua frustrazione per la partecipazione di Gianni Morandi a Sanremo 2026, dove duetterà con il figlio, mentre a lui è stato negato l’ingresso al festival. Poco dopo, il messaggio è stato rimosso. La discussione ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Alessandro Gassmann pubblica un post polemico in cui lamenta la presenza di Gianni Morandi a duettare con il figlio a Sanremo, quando a lui è stato invece impedito di partecipare al Festival. Alessandro Gassmann tuona sul proprio profilo Instagram nei confronti della direzione Rai. L’attore avrebbe dovuto presentare la nuova serie Guerrieri, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, sul palco del Festival di Sanremo ma come lui stesso ha raccontato in occasione della conferenza stampa della fiction, a causa del possibile conflitto d’interessi causato dalla presenza in gara del figlio Leo, la sua partecipazione è stata cancellata. Nella serata delle cover è però comparso sul palco Gianni Morandi, che ha duettato con il figlio Tredici Pietro (Pietro Morandi) sorprendendo tutti, non essendo stato previsto né annunciato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

