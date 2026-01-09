Pronto riscatto della Meta Catania | Active Network battuta 4-8

La Covei Meta Catania Bricocity ha ottenuto una vittoria importante in campionato, superando l’Active Network con il punteggio di 4-8. Dopo la delusione della Supercoppa, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali in classifica. Questo risultato rappresenta un passo avanti nel percorso stagionale, sottolineando la volontà di risalire e mantenere alte le ambizioni di vertice.

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Covei Meta Catania Bricocity torna al successo in campionato superando con un netto 4-8 l'Active Network, lasciandosi alle spalle l'amarezza della Supercoppa e conquistando tre punti fondamentali in ottica primato.Nonostante le assenze pesanti di.

