Mercato Milan assalto al gioiello brasiliano | Romano conferma i rossoneri in pole per quel giovane talento

Il Milan sta cercando di chiudere l'acquisto di Andrè, centrocampista brasiliano del Corinthians nato nel 2006. Secondo fonti vicine al club, i rossoneri sono in vantaggio rispetto ad altri club interessati. La trattativa sta proseguendo con intensità e si sa che il club milanese sta spingendo per finalizzare l'accordo quanto prima. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. Faccio fatica a parlare perché ci abbiamo creduto» Napoli, parla Conte: «Questa stagione me la porterò dentro come esperienza di carriera. Ho tre anni di contratto, pensiamo al presente per regalarci il miglior futuro possibile!» Inter, Chivu a DAZN prima del Genoa: «Eliminazione? Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Milan, assalto al gioiello brasiliano: Romano conferma i rossoneri in pole per quel giovane talento Valigie pronte, addio Milan: il giovane talento saluta i rossoneriIn casa Milan c’è un giovane talento che potrebbe presto salutare in vista della seconda parte di stagione con il club che è pronto a salutarlo per... Leggi anche: Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al gioiello della Stella Rossa. Ultime Altri aggiornamenti su Mercato Milan. Temi più discussi: Mercato Milan, voci su un possibile addio di Allegri; Milan su Moise Kean: ma potrebbe essere sacrificato Camarda; Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; Mercato Milan, attacco tutto nuovo: i nomi. Milan alla ricerca del centravanti: Guirassy guida la lista dei desideriIl Milan cerca il nuovo 9: Guirassy è il nome caldo, ma occhio a Jackson, Retegui e Nunez. La Gazzetta svela la lista dei desideri rossonera. europacalcio.it Milinkovic Savic Milan, colpo di scena! Tare lo vuole portare a MilanoMilinkovic Savic Milan, l’ex giocatore della Lazio è tra le principali richieste dell’allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri: le ultime Il Milan è alla ricerca di una mezzala destra per rinforz ... lazionews24.com Milan, Allegri parla del suo futuro e dell'infortunio di Gimenez. Mercato: occhi fissi su Kostic e Karetsas e il futuro di Bondo. Scopri di più nel primo commento. #milan #SempreMilan #calciomercato - facebook.com facebook #calciomercato #Milan, come sono andati i colpi estivi Ecco i numeri dei 'nuovi' arrivati #SempreMilan x.com