Mercato dello Stadio chiuso in anticipo per Hellas Verona–Napoli

Oggi, 28 febbraio, il mercato del quartiere Stadio chiuderà anticipatamente a causa della partita tra Hellas Verona e Napoli, prevista alle 18 allo stadio Bentegodi. La modifica all’orario riguarda l’intera giornata e riguarda le operazioni di scambio e vendita. La chiusura anticipata è stata decisa in concomitanza con l’evento calcistico che si svolgerà nel pomeriggio.

Il mercato settimanale del quartiere Stadio cambierà orario e assetto oggi, 28 febbraio, in concomitanza con la partita Hellas Verona-Napoli in programma alle 18 allo stadio Bentegodi. L'amministrazione comunale ha disposto la chiusura anticipata delle attività alle 12.30 e lo sgombero completo.