Maserati crolla | -27,3% di margine vendite a picco cosa fallisce?

Maserati attraversa un momento difficile, con un calo del 27,3% nel margine e un forte calo nelle vendite. Il marchio italiano, noto per le sue vetture sportive e di lusso, sta affrontando una fase di difficoltà che coinvolge diversi aspetti della sua attività. La situazione attuale solleva domande sulle cause di questa crisi e sulle strategie future dell’azienda.

Maserati, il marchio italiano che ha fatto sognare generazioni di appassionati, si trova oggi in una crisi profonda. I numeri del 2025 sono impietosi: solo 7.900 auto consegnate in tutto il mondo, con ricavi crollati a 726 milioni di euro e un passivo di 198 milioni. È il punto più basso dal 2012, un anno nero che ha il marchio del Tridente perdere terreno rispetto ai concorrenti diretti. La situazione è così grave che anche il confronto con altri brand premium diventa imbarazzante. Porsche, ad esempio, vende in soli 11 giorni il numero di auto che Maserati riesce a consegnare in un intero anno. Anche Ferrari e Lamborghini, con rispettivamente 13.