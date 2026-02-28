L’Amministrazione prosegue il suo impegno nel miglioramento dei servizi scolastici, mettendo in campo interventi mirati che coinvolgono progettazione educativa, manutenzione degli edifici e innovazione tecnologica. In accordo con la Dirigente scolastica, in un’ottica di collaborazione istituzionale e coerenza con il piano dell’offerta formativa, il progetto di psicomotricità rivolto alle scuole dell’infanzia del territorio, è stato sostenuto con risorse individuate nel bilancio comunale e non comporterà alcun costo per le famiglie. Parallelamente, l’Amministrazione ha scelto di destinare risorse di bilancio di fine anno 2025 a un intervento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manutenzioni alla "Sanzio" di Marina

A14 Bologna-Taranto, ispezioni e manutenzioni: previste modifiche alla viabilitàPreviste modifiche alla viabilità lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto.

Comitato Vulcania: “Fontane inutilizzabili e spreco di acqua nel quartiere Borgo Sanzio”Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni in cui versano le...

Una selezione di notizie su Manutenzioni.

Discussioni sull' argomento Manutenzioni alla Sanzio di Marina; Montemarciano: interventi educativi, manutenzione e innovazione per un territorio più connesso.

Manutenzioni alla Sanzio di MarinaL’Amministrazione prosegue il suo impegno nel miglioramento dei servizi scolastici, mettendo in campo interventi mirati che coinvolgono progettazione educativa, ... ilrestodelcarlino.it

Biblioteca, energia, manutenzioni, strade e scuole: Ok alla maxi variazione di bilancio da 4 milioniTreviglio. Quattro milioni di euro. A tanto ammonta la maxi variazione di bilancio approvata nel corso della seduta consiliare di martedì 30 settembre. Si tratta, nel dettaglio, di risorse che ... bergamonews.it

Il presidente della Commissione Trasparenza: un fondo per le manutenzioni urgenti in città #Salerno - facebook.com facebook