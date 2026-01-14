Comitato Vulcania | Fontane inutilizzabili e spreco di acqua nel quartiere Borgo Sanzio

Il Comitato Cittadino Vulcania ha eseguito sopralluoghi e raccolto numerose segnalazioni riguardo alle fontane di piazza Aldo Moro e via Fimia nel quartiere Borgo Sanzio. Le verifiche hanno evidenziato lo stato di inattività e il potenziale spreco di acqua, sollevando l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche e sulla manutenzione di questi punti del quartiere.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.