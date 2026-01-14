Comitato Vulcania | Fontane inutilizzabili e spreco di acqua nel quartiere Borgo Sanzio
Il Comitato Cittadino Vulcania ha eseguito sopralluoghi e raccolto numerose segnalazioni riguardo alle fontane di piazza Aldo Moro e via Fimia nel quartiere Borgo Sanzio. Le verifiche hanno evidenziato lo stato di inattività e il potenziale spreco di acqua, sollevando l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche e sulla manutenzione di questi punti del quartiere.
Il Comitato Cittadino Vulcania, a seguito delle tante segnalazioni ricevute e dai sopralluoghi eseguiti, documenta le condizioni in cui versano le due fontane in piazza Aldo Moro e nella piazzetta in via Fimia, nel quartiere BorgoSanzio. Ormai da troppo tempo le fontane sono inutilizzabili, vi è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
