Macerata supera Firenze in tre set nei Play-Off Challenge

Nel match dei Play-Off Challenge, Macerata ha battuto Firenze in tre set al Pala Bigmat. L’incontro ha visto entrambe le squadre giocare con intensità, con Macerata che ha conquistato la vittoria nel primo, secondo e terzo set. La partita ha avuto un ritmo sostenuto fin dalle prime battute e si è conclusa con la vittoria di Macerata.

Un avvio di playoff dal ritmo elevato ha contraddistinto l’esordio tra Il Bisonte Firenze e CBF Balducci HR Macerata al Pala Bigmat. La formazione ospite ha imposto da subito un’intenzione concreta, mantenendo costante livello di gioco e gesto difensivo efficace, capitalizzando anche sui frangenti di errore avversario. L’ambito riconoscimento del turno è andato a Ludovica Sismondi, centrale autore di 8 punti, di cui 3 a muro. Firenze ha tentato di reagire nel terzo parziale, ma non è riuscita a ribaltare la situazione. Il Bisonte parte con energia, sfruttando le iniziative di Malesevic e Bukilic, chiudendo i primi scambi in vantaggio. Macerata risponde immediatamente con una serie di errori fiorentini e successivi recuperi, che rimodellano l’equilibrio del parziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Macerata supera Firenze in tre set nei Play-Off Challenge Leggi anche: Playoff Challenge: Firenze, Macerata, Cuneo e San Giovanni in campo Igor Volley, vittoria in tre set a Macerataittoria piena in tre set per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che porta a cinque la striscia positiva e bissa il successo dell'andata contro... Altri aggiornamenti su Play Off Challenge. Discussioni sull' argomento Volley femminile, all’ultima curva la Igor supera Chieri e si prende il quarto posto in A1; Volley femminile, fatta la griglia play-off: Novara è quarta, la UYBA supera Firenze. Monviso è la seconda retrocessa; SECONDA. La VR Macerata stende lo Unite Civitanova. Novara supera Macerata in tre setNOVARA-Vittoria in tre set per la Igor Gorgonzola Novara nell'anticipo dell'11a giornata, che conquista i tre punti nel match con Macerata e ritrova nel sestetto titolare Federica Squarcini (premiata ... tuttosport.com MACERATA ESPUGNA FIRENZE La @hrvolley coglie la prima vittoria nei Playoff Challenge 2026, superando in tre set Firenze a domicilio #iLovevolley #Macerata #volley #volleyball - facebook.com facebook Firenze VS Macerata | LVF Playoff Challenge Cup A, G1 x.com/i/broadcasts/1… x.com