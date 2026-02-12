La Igor Volley di Lorenzo Bernardi batte Macerata in tre set e conquista la quinta vittoria consecutiva. La squadra mostra sicurezza e mantiene il suo ritmo, confermando il buon momento di forma. I giocatori sono concentrati e non lasciano spazio agli avversari, portando a casa un risultato netto e senza troppi rischi.

ittoria piena in tre set per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che porta a cinque la striscia positiva e bissa il successo dell'andata contro Macerata. Azzurre trascinate dal duo Ishikawa-Tolok (di nuovo MVP e top scorer, rispettivamente, come con Milano) e ben orchestrate da Carlotta Cambi in regia. Macerata in campo con Bonelli in regia e Decortes in diagonale, Clothier e Mazzon centrali, Ornoch e Kockarevic schiacciatrici e Caforio libero (sostituita poi da metà primo parziale da Bresciani). Con Leonardi, Mims e Baijens lasciate a riposo per proseguire il recupero dai rispettivi acciacchi, la Igor va in campo con Tolok opposta a Cambi, Van Avermaet e Bonifacio al centro, Ishikawa e Alsmeier in banda e De Nardi libero.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Igor Volley

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha ottenuto una vittoria in tre set contro Perugia, consolidando la propria posizione in vista della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa, che si terrà nel fine settimana a Torino.

Igor Volley, vittoria in tre set a Macerata

Ultime notizie su Igor Volley

