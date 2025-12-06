Il Verona batte l'Atalanta e lascia la Fiorentina sola all'ultimo posto | Giovane fa gol e assist

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Verona fa una mezza impresa battendo 3-1 l'Atalanta al Bentegodi. Il successo dell'Hellas porta anche la Fiorentina a restare all'ultimo posto solitario in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

