Il Verona batte l'Atalanta e lascia la Fiorentina sola all'ultimo posto | Giovane fa gol e assist

Il Verona fa una mezza impresa battendo 3-1 l'Atalanta al Bentegodi. Il successo dell'Hellas porta anche la Fiorentina a restare all'ultimo posto solitario in classifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verona-Atalanta risultato 3-1: Belghali, Giovane e Bernede tramortiscono Palladino - 1 l'Atalanta al Bentegodi: Belghali, Giovane e Bernede firmano il successo, che permette ai gialloblù di lasciare l'ultimo posto alla Fiorentina, ... Segnala corriere.it

