Lo showman napoletano si aggiudica l' evento tv di ogni anno

Durante la finale di Sanremo, è stato annunciato che Stefano De Martino condurrà l’edizione del 2027, sostituendo Carlo Conti. La notizia, anticipata rispetto al passaggio di consegne ufficiale, conferma il suo ruolo come protagonista dell’evento televisivo più seguito dell’anno. De Martino, showman napoletano, si prepara così a guidare una delle manifestazioni più importanti del panorama italiano.

Il segreto di Pulcinella, Stefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027. La conferma è arrivata in anticipo sul passaggio di consegne di Carlo Conti durante la finale di Sanremo. Dunque è lui, il toy boy di Affari tuoi in camicia bianca e pantaloni attillati a prendersi il festival. Sempre dalle agenzie arriva il nome di Antonella Clerici, in un ruolo che sembrerebbe di uguale peso. La Rai ha infine deciso, anche se De Martino a Sanremo era appunto un segreto per nessuno. Il conduttore – ballerino, ex concorrent edi Amici, ex di Belen Rodriguez e star showman del...

