LIVE Skicross Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA | caduta per Galli! Al via i quarti maschili con Deromedis a caccia della semifinale

Durante la gara di skicross della Coppa del Mondo a Kopaonik, Galli è caduto mentre si disputavano i quarti maschili. Al momento, sono in corso le batterie con Deromedis che cerca di qualificarsi per la semifinale. Alle 10.49, Smith ha vinto la sua batteria, mentre Grillet si è mantenuto in seconda posizione davanti a Gantenbein.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI MASCHILI 10.49 Smith gestisce e vince la batteria, con Grillet che difende la seconda posizione su Gantenbein. 10.48 Ovviamente Smith parte fortissima, alle sue spalle c’è la connazionale Gantenbein. 10.47 Passiamo subito alla quarta e ultima batteria dei quarti di finali femminili dopo la caduta dell’azzurra. Ci sono le svizzere Smith (2) e Gantenbein (15), la francese Grillet Aubert (7) e la canadese Thompson (10). 10.46 Maier resta in vetta fino alla fine e vince la batteria, con la connazionale Bachl che approfitta della caduta di Galli e passa in semifinale. Terzo posto per Mobaerg. 10.46 CADE GALLI! L’azzurra ha rischiato tantissimo e infatti è caduta all’ultima curva della prima parte di pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

