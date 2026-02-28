LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | si parte alle 11.15 con temperature elevatissime

Alle 11.15 si tiene la discesa libera di Garmisch, valida per le qualificazioni ai Giochi di Milano Cortina 2026, con temperature molto alte per la stagione. La gara si svolge sulle piste del comprensorio bavarese e viene seguita in diretta, mentre alle 10.15 è prevista anche la partenza delle competizioni di superg femminile. I pettorali di partenza sono stati già comunicati.

10:58 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della discesa libera di Garmisch. Poco più di 15 minuti all’inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo le emozioni olimpiche si riparte nella storica località tedesca con gli azzurri che cercheranno di inscenare una nuova sfida Italia-Svizzera, duello che ha contraddistinto l’avvio del 2026. Appuntamento alle 11.15 con le prime discese sull’iconica pista Kandahar. Partenza prevista all’origine per le 11.45, ma a causa delle temperature più che primaverili registrate in queste ore l’organizzazione ha anticipato di mezz’ora lo start ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

