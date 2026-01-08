LIVE Sci alpino Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA | pochi minuti alla partenza attesa per le azzurre

Tra pochi minuti prende il via lo Slalom Nor-Am di St-Sauveur 2026. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale sulle azzurre in gara e sui principali sviluppi della competizione. Resta con noi per tutte le novità e i risultati dell’evento, che promette emozioni e sfide tecniche di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.40 Ci siamo! Tra pochissimi minuti inizierà la prima manche dello Slalom di St-Sauveur. 15.15 La partenza è stata posticipata alle 15.45. Bisognerà attendere qualche minuto prima dell'inizio della prima manche. A più tardi! 15.06 Ricordiamo i pettorali delle cinque azzurre: Trocker 10, Fanti 24, Collomb 31, D'Antonio 32 e Pizzinato 37 15.01 Manca sempre meno alla partenza della prima atleta. Ricordiamo che la tracciatura è stata fatta da CLAUDEL MEY PLOUFF 14.58 Questa la start list: 1 PALLA, Victoria 2 BENNETT, Sarah 3 FORGET, Arianne 4 GROSDIDIER, Logan 5 SMART, Eleri 6 ALEXANDER, Kiki 7 HUNT, Mia 8 ROUNTREE-WILLIAMS, Nicola 9 LAMONTAGNE, Justine 10 TROCKER, Anna 11 MAY, Beatrice 12 JELINKOVA, Adriana 13 ZAYTSEVA, Viktoria 14 HOFFMAN, Madison 15 BOURGEOIS, Amelie 16 GROSDIDIER, Tatum 17 SOMMEROVA, Celine 18 MORITZ, Kjersti 19 DEHART, Paige 20 GRITSCH, Franziska 21 KEANE, Kaitlin 22 BROWNLIE, Alexa 23 SOMMEROVA, Elese 24 FANTI, Francesca 25 WUNSCH, Mikayla 26 TOZZI, Sophia 27 BUCHHEISTER, Stella 28 BRUCE, Tianna 29 RESNICK, Emma 30 REED, Hadley 31 COLLOMB, Giorgia 32 D ANTONIO, Giada 33 GIESBRECHT, Kendra 34 FELICIELLO, Elsa 35 JACOBSEN, Christina 36 ST-PIERRE, Simone 37 PIZZINATO, Cecilia 38 ROUFA, Kendahl 39 WARDLE, Galena 40 SEWELL, Lily 41 FYNN, Kaitlyn 42 MARTIN, Estelle 43 LAFRENIERE, Kaila 44 KLOMHAUS, Storm 45 HUML, Lara 46 BOIES, Charlotte 47 HOULE, Alexandra 48 ANDERSON, Ashley 49 WALL, Gabby 50 CLUTE, Regan 51 ROBINSON, Marie-Penelope 52 BROWN, Brooke 53 WAYLAND, Lauren 54 AUDET, Laeticia-Odile 55 LAMBERT, Lea 56 GRAY, Zoe 57 DOUGLAS, Maizy 58 GUAY, Dyllan 59 AUBUT-LAURIN, Leanne 60 PANNETON, Chloe 61 TURNER, Vivian 62 DESROSIERS, Arielle 63 PETER, Clea 64 LEVESQUE, Olivia 65 KAISERMAN, Madison 66 ANDERSON, Ava 67 JENSEN, Hannah 68 DECARY, Sarah 69 SIMARD, Samuelle 70 ATTALLA, Amy 71 GOFORTH, Caley 72 MCLELLAN, Jessica 73 REID, Isabel 74 ROWEKAMP, Katie 75 LYNCH, Erica 76 MCDONALD, Katie 77 SKYTTA, Sophie 78 BROOKS, Noemie 79 SMITH, Ruby 80 GILBERT, Lola 81 HANNEMA, Loren 82 HAWKINS, Keira 83 MIKELL, Sara Jane 84 LEBLANC, Victoria 85 LEGAULT, Juliette

