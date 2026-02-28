LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bagnaia scatterà 13°! Ora la lotta per la pole

Alle 05.16, tutti i piloti sono scesi in pista per la prima sessione di qualifiche del GP Thailandia 2026 di MotoGP. Bagnaia partirà dalla 13ª posizione e la competizione si concentra ora sulla lotta per la pole position, con i piloti che cercano di ottenere il miglior tempo possibile. La sessione di qualifiche è in corso e gli spettatori seguono ogni mossa in diretta.

05.23 Ci si prepara per un ultimo run in cui l'Aprilia vuol confermare il suo status di superiorità. Vedremo se Marc Marquez ci metterà una pezza. 05.21 Aprilia dominante! Bezzecchi migliora e conferma il suo status di superiorità in 1'28"652 a precedere di 0"349 Jorge Martin e di 0"397 Raul Fernandez col Team Trackhuse. Quarto è Acosta a 0"411, mentre Marc Marquez è solo settimo in questo primo tentativo a 0"622. 05.18 1'28"914 per Bezzecchi a precedere di 0"087 Martin e di 0"149 Acosta. Marx Maruquez solo 10° a 0"728. 05.13 Bezzecchi, Marc Marquez e Pedro Acosta dovrebbero essere i favoriti per la conquista della pole-position. 05.10 Bagnaia quindi non potrà essere in lizza per la pole-position e dovrà stare a guardare.