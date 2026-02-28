LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tanti attacchi sul Su Pradu 11 in testa a 20 km all’arrivo

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con numerosi attacchi sul Su Pradu. A circa 20 km dal traguardo, undici ciclisti sono in testa al gruppo. La cronaca in tempo reale permette di seguire i momenti più importanti della corsa, mentre gli appassionati si affollano online per aggiornamenti continui. La gara prosegue con grande suspense fino alla conclusione.

15.00 Continua il lavoro di Vervaeke che sta tenendo un’andatura sostenuta per impedire ulteriori attacchi. La Soudal Quick Step ha intenzione di mantenere controllata la corsa per prendere la leadership della generale con Zana e Garofoli. 14.58 Nicolò Garibbo è segnalato a 3' 15" di ritardo. Il leader della classifica generale si è staccato molto presto ed ha continuato a perdere nel corso delle ultime due salite ufficiali. 14.56 In testa al gruppo c’è Louis Vervaeke (Soudal Quick Step) che è riuscito a rientrare nella prima parte della discesa. 14.49 Van Bekkum ha guadagnato qualche metro nel falsopiano successivo al traguardo del GPM di Su Pradu ed inizia in testa la discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

13:51 Gruppo ridotto ad una trentina di unità dopo l'azione di Filippo Zana, uno dei favoriti alla vittoria della classifica generale.

