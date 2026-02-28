LIVE Avellino-Juve Stabia le formazioni ufficiali

Alle ore 20:45 si è svolta la partita tra Avellino e Juve Stabia, con le formazioni ufficiali annunciate pochi minuti prima del calcio d’inizio. Il tecnico dell’Avellino ha deciso di inserire Insigne dal primo minuto nel reparto offensivo, affiancandolo a Biasci, puntando su una strategia che mira a migliorare la qualità e l’imprevedibilità in attacco. La gara è iniziata con queste scelte in campo.

LE SCELTE. Ballardini decide di puntare su Insigne dal primo minuto, schierandolo nel reparto offensivo insieme a Biasci, con l'obiettivo di dare maggiore qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva. Non è escluso, tuttavia, che la squadra possa disporsi anche con un assetto più coperto, passando a un 3-4-2-1 nel corso della gara: in questo caso Palumbo e Insigne agirebbero sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Biasci, garantendo fantasia e inserimenti tra le linee. In difesa arriva invece una scelta precisa: Cancellotti viene preferito sia a Fontanarosa che a Reale, segnale di fiducia da parte dello staff tecnico per dare maggiore solidità al reparto arretrato.