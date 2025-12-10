Ho esagerato La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri ma finisce malissimo
Una celebre cantante italiana, nota per la sua carriera di successo, ha recentemente deciso di cercare il grande amore attraverso un’app di incontri. Tuttavia, ciò che sembrava una semplice ricerca si è trasformato in un’esperienza negativa, portandola a confrontarsi con un epilogo inaspettato. Un episodio che dimostra come, anche nel mondo dello spettacolo, le vicende sentimentali possano riservare sorprese e complicazioni.
Personaggi tv. – La ricerca dell’amore, a volte, prende strade inattese. E non importa quanta fama o quanta esperienza di vita si abbia alle spalle: ci sono percorsi che restano universali, fragilità che non risparmiano nessuno. È il caso di una delle voci più amate della musica italiana, che negli ultimi mesi ha raccontato con sincerità e ironia il suo modo di vivere la solitudine, la serenità e quella porta sempre aperta che è la speranza di incontrare la persona giusta. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Spalletti ha cercato di stupire in un modo esagerato (Condò). Sul Corsera scrive che molte scelte sono parse distanti da ciò che sarebbe servito per sorprendere il Napoli. https://www.ilnapolista.it/2025/12/condo-spalletti-napoli-juventus/ - facebook.com Vai su Facebook
Avrete visto la nuova strategia, della Sicurezza nazionale statunitense. E’ un cambio di prospettiva e di priorità che non è esagerato definire epocale. E che pone i leader europei di fronte alle proprie responsabilità politiche e morali. Il mondo cambia, ma i vari Vai su X
Sanremo 2026, una famosa cantante si dissocia: «Io in gara? Non ho mai proposto un brano!» - Dopo l'annuncio dei big di Sanremo 2026, una famosa cantante si è subito dissociata dalla kermesse dicendo di non aver mai proposto un brano. donnapop.it scrive
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com