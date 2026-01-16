Malato oncologico sdraiato a terra al pronto soccorso per Dario Romano Pd la Regione sta privando Senigallia del diritto alla cura
Un malato oncologico di Senigallia, in attesa al pronto soccorso, si è trovato costretto a sdraiarsi a terra a causa delle lunghe attese. Dario Romano (Pd) denuncia come questa situazione rifletta una carenza di servizi e attenzione da parte della Regione, che, secondo lui, sta privando la città del diritto a cure adeguate. Un episodio che evidenzia le difficoltà del sistema sanitario locale di fronte a emergenze e criticità.
SENIGALLIA – Ieri, giovedì 15 gennaio, vi abbiamo raccontato del caso del malato oncologico che lunedì, al pronto soccorso di Senigallia, è stato costretto a sdraiarsi a terra nell’infinita attesa che arrivasse per lui una barella.Un caso emerso grazie alla denuncia di Paolo Battisti del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
