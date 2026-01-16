Malato oncologico sdraiato a terra al pronto soccorso per Dario Romano Pd la Regione sta privando Senigallia del diritto alla cura

Un malato oncologico di Senigallia, in attesa al pronto soccorso, si è trovato costretto a sdraiarsi a terra a causa delle lunghe attese. Dario Romano (Pd) denuncia come questa situazione rifletta una carenza di servizi e attenzione da parte della Regione, che, secondo lui, sta privando la città del diritto a cure adeguate. Un episodio che evidenzia le difficoltà del sistema sanitario locale di fronte a emergenze e criticità.

Senigallia, nessun letto in ospedale, malato di tumore lasciato in attesa a terra per ore: e la moglie, esasperata, pubblica un foto sul web - Ha passato 11 ore al Pronto Soccorso, in attesa di aiuto ... msn.com

SENIGALLIA - Il 60enne malato oncologico non riusciva a stare seduto per i forti dolori. La moglie ha contattato Paolo Battisti del Movimento 5 Stelle che ha denunciato pubblicamente il caso. «Sarà cura di questa direzione analizzare tutte le circostanze - repli - facebook.com facebook

Sono stato ospite a MattinoNorba per affrontare un tema di rilevanza sanitaria e sociale: i tumori in Italia circa 390000 nuovi casi ogni anno. Durante l’intervento ho sottolineato l’importanza del Manifesto dei diritti del malato oncologico strumento fondamentale x.com

