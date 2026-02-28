Legge elettorale da rivedere strapotere ai segretari Parla Quagliarello

Un nuovo provvedimento sulla legge elettorale è stato approvato, suscitando reazioni e commenti da parte di alcuni membri politici. Uno di loro ha definito il testo un “pastrocchio” e ha espresso dubbi sulla sua efficacia, evidenziando che la legge sembra favorire il potere dei segretari di partito. La discussione prosegue senza sosta, mentre il Parlamento si prepara alle prossime fasi di approvazione.

Un pastrocchio, un Frankenstein o, al contrario, un buon canovaccio verso una maggiore governabilità? Non è passato neanche un giorno dal momento in cui la montagna governativa ha partorito una legge elettorale palindroma: che uno la legga da destra o da sinistra, l'impressione, magari non svelata ufficialmente, è che ci si trovi di fronte a un testo che potrebbe "convenire" sia alla premier Giorgia Meloni sia alla segretaria dem Elly Schlein. Intanto, però, la futuribile legge detta Stabilicum, proporzionale con premio di maggioranza e sbarramento al 3 per cento, niente preferenze, niente indicazione del premier sulla scheda e ballottaggio in caso nessuna delle due coalizioni raggiunga il 40 per cento, resta un oggetto polemico nelle mani di detrattori ed estimatori.