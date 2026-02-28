Leeds-Manchester City sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Trasferta insidiosa per i Citizens

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:30 si sfidano Leeds e Manchester City nella partita valida per la ventottesima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola affronta una trasferta considerata difficile, mentre Leeds cerca di mettere in difficoltà gli avversari. La partita chiude il programma del giorno e si inserisce in un campionato molto combattuto tra le prime della classifica.

Leeds e Manchester City chiudono il programma del sabato della ventottesima giornata di Premier League con la squadra di Guardiola lanciata all’inseguimento dell’Arsenal in una lotta per il titolo assolutamente aperta, con margini di errore che andranno man mano a ridursi. Daniel Farke ricorderà molto bene la partita di andata, quando, la sua squadra si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

