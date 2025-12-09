Unghie marroni e azzurre | la tendenza che non ci aspettavamo ma che vedremo ovunque

Le unghie marroni e azzurre stanno conquistando il mondo della moda, portando una ventata di originalità e stile. Questa combinazione insolita, ispirata a tonalità calde e fredde, si sta affermando come una delle tendenze più in voga della stagione. Un equilibrio tra eleganza e audacia, pronta a sorprendere e a diventare un must-have per ogni appassionata di nail art.

Cioccolato, mocha, liquirizia e caramello: non c'è dubbio che le unghie marroni siano la tendenza manicure più amate della stagione fredda. Calde, avvolgenti e irresistibilmente chic, raccontano l'essenza dell'autunno e dell'inverno più di qualsiasi altro colore. Ma quest'anno, invece di ispirarsi esclusivamente ai colori del foliage o alle nuance gourmand, la moda propone un twist cromatico tanto inatteso quanto cool. Si tratta delle unghie marroni e azzurre, pronte a diventare la nuova ossessione di stagione. Un binomio che affonda le radici nella storia del colore. Marrone e azzurro erano già un match cult negli Anni 70, poi tornato prepotentemente negli Anni 90 e nei primi Duemila, quando l'ombretto baby blue e le labbra cioccolato definivano un intero immaginario estetico.

