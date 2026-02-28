Le ragioni dell’ottimismo Il Panetta da conservare

Fabio Panetta non si dedica alla politica o alla scrittura di opinioni, né si definisce un ottimista di professione. È una figura che si distingue per il suo ruolo e la sua attività, senza ricorrere a giudizi o interpretazioni personali. La sua presenza nel dibattito pubblico si basa sui fatti e sulle sue competenze, senza eccessi di retorica. La sua posizione viene descritta come quella di chi si mantiene fedele alle proprie funzioni e responsabilità.

Fabio Panetta non è un opinionista, non è un politico, non è un editorialista ottimista per vocazione. E’ il governatore della Banca d’Italia, già membro del Comitato esecutivo della Bce, un tecnico che pesa le parole e che per mestiere deve vedere prima di tutto i rischi. Quando parla di economia globale, lo fa davanti a platee di operatori finanziari, non di tifosi. Per questo il discorso pronunciato il 21 febbraio 2026 a Venezia, al Congresso Assiom Forex – l’appuntamento annuale che riunisce banchieri, investitori, analisti – merita di essere conservato. Non perché ignori le fragilità del momento, ma perché le colloca dentro un quadro meno apocalittico di quello che domina il racconto pubblico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

