Calendario sportivo 2026 | tutti gli eventi dell’anno Olimpiadi Invernali Mondiali di calcio ed Europei di nuoto atletica | il pdf da conservare
Ecco il calendario sportivo 2026 con gli eventi principali dell’anno, tra cui le Olimpiadi Invernali, i Mondiali di calcio e gli Europei di nuoto e atletica. In questo PDF troverete tutte le date da conservare e consultare facilmente durante l’anno. Un utile strumento per seguire da vicino le principali competizioni sportive del 2026, con informazioni precise e aggiornate.
Cari lettori di OA Sport, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è che i dodici mesi all’orizzonte siano ricchi di soddisfazioni e che regalino grandi gioie. L’auspicio che rivolgiamo agli appassionati di sport è che il 2026 ci offra una serenità e che ci faccia emozionare, anche grazie a una lunghissima serie di eventi di primissimo piano. Riflettori puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che ci terranno compagnia nel mese di febbraio e che saranno poi seguite dalle Paralimpiadi. I Mondiali di calcio, allargati a 48 squadre e che occuperanno una buona fetta dell’estate, saranno tra le manifestazioni più seguite a livello globale e l’auspicio è che l’Italia riesca a qualificarsi dopo aver saltato le ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
