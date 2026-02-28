LDA ha spiegato perché non ha invitato il padre, Gigi D’Alessio, a esibirsi nella serata delle cover a Sanremo 2026. In un’intervista, il giovane cantante ha chiarito le motivazioni della sua decisione, senza entrare in dettagli sulle dinamiche familiari. La scelta di non coinvolgere il padre nella serata speciale è stata motivata esclusivamente da ragioni artistiche.

Perché LDA non ha scelto il papà Gigi D’Alessio per il duetto della serata delle cover a Sanremo 2026? Ecco cosa ha detto il cantante durante un collegamento con Ciao Maschio. Fervono i preparativi per la finale del Festival di Sanremo 2026. Nel corso di questa lunga serata scopriremo il vincitore. Nell’attesa oggi, su Rai 1, Nunzia De Girolamo ha avuto in collegamento LDA e Aka7even. Con i due ragazzi in gara tra i 30 big, ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere. La conduttrice ha voluto sapere da LDA perché ha scelto di non duettare con suo papà Gigi D’Alessio. In modo sempre sincero e diretto l’artista ha così replicato quanto segue: “Perché ho paura”, ha detto LDA. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - LDA rivela perché non ha scelto il papà Gigi D’Alessio per la serata delle cover a Sanremo 2026

Sanremo 2026 è dei papà famosi che fanno dediche innamorate ai figli in gara: Gianni Morandi a Tredici Pietro, Alessandro Gassmann a Leo e Gigi D'Alessio a LDALeo Gassmann, Tredici Pietro e LDA sono in gara al Festival e i loro famossimi padri hanno voluto esprimere amore e orgoglio attraverso dolci...

“Ha detto del figlio”. Gigi D’Alessio rompe il silenzio su LDA e Sanremo: ha voluto essere sinceroEssere figli di un artista molto noto può rappresentare un vantaggio, ma anche un elemento di forte esposizione pubblica.

Una selezione di notizie su Gigi.

Temi più discussi: Poesie clandestine di LDA e AKA 7even, un manifesto romantico che rivendica il diritto alla vulnerabilità; LDA a Sanremo 2026, la dedica sui social di papà Gigi D’Alessio; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata con gli orari di cantanti e ospiti; Guida completa al Fantasanremo 2026: regolamento, strategie, bonus, malus.

LDA & Aka 7even: La collaborazione è nata a caso, non è stata cercataLa cover di Andamento lento con Tullio De Piscopo sul palco dell'Ariston e il nuovo album insieme Poesie clandestine ... radioitalia.it

LDA & Aka 7even danno ragione a Elettra Lamborghini: Abbassate il volume!Anche i due artisti contro i festini di Sanremo che non fanno riposare. Uno di loro, però, stava dormendo quando ha scoperto di essere nella top 5 della seconda ... radioitalia.it

Gigi Di Meo - facebook.com facebook

Il figlio di Gigi D'Alessio alla #Juventus Il racconto di #LDA da #Sanremo2026, ai microfoni di @cmdotcom x.com