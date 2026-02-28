Lazio Atalanta biglietti gratuiti alle scuole per contrastare lo sciopero? La polemica su Lotito divampa
In vista della semifinale d’andata tra Lazio e Atalanta, il club capitolino ha deciso di offrire biglietti gratuiti alle scuole. La scelta ha suscitato discussioni e critiche, mentre la polemica su Lotito continua a tenere banco. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestiti gli inviti e le implicazioni di questa decisione. La situazione interna al club resta oggetto di attenzione.
In vista della semifinale d’andata tra lazio e atalanta, la situazione interna al club capitolino resta al centro dell’attenzione. tra iniziative mediatiche, contesti di protesta dei tifosi e una convocazione istituzionale, emerge un quadro complesso che riguarda da vicino la gestione degli spalti e i rapporti con la piazza. attraverso circolari interne, la società ha disposto un invito gratuito rivolto a studenti, docenti, personale ATA e familiari per assistere alla sfida all’Olimpico. l’iniziativa coinvolge quattro istituti, tra cui una scuola di Amatrice, e rientra in una prassi educativa e sportiva consolidata, escludendo qualsiasi intento manipolatorio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
