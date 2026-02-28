L' avvocato Alessio Pressi nominato coordinatore del comitato per il No al referendum giustizia di Terni

Il comitato provinciale di Terni per il No al referendum sulla giustizia ha annunciato la nomina del suo coordinatore, l’avvocato Alessio Pressi. La decisione è stata presa durante una riunione recente, in cui sono stati definiti i ruoli e le funzioni del nuovo portavoce. Pressi assumere così la guida delle attività e delle comunicazioni del gruppo in vista del voto.

Riunitosi negli scorsi giorni, il comitato provinciale di Terni per il No al prossimo referendum di modifica costituzionale in tema di Giustizia ha individuato il suo coordinatore e portavoce nella figura dell'avvocato ternano Alessio Pressi. Pressi gestirà e coordinerà le attività del comitato.