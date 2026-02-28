Lavori in corso sull' A1 scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni Tutte le informazioni

Lavori in corso sull'A1 e da oggi il tratto tra Valmontone e Anagni sarà chiuso. La chiusura riguarda un tratto dell’autostrada tra le due località, con indicazioni per chi viaggia in direzione sud. Sono previste modifiche alla viabilità e possibili disagi per gli automobilisti che percorrono l’autostrada tra Milano e Napoli. Le autorità hanno comunicato le informazioni necessarie per affrontare questa fase.

Traffico deviato sulla via Casilina nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo. Interdetti anche gli svincoli di Valmontone e Colleferro Modifiche alla viabilità e possibili disagi in vista per gli automobilisti in transito sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. Per consentire una serie di interventi programmati di manutenzione e rifacimento della pavimentazione stradale, è stata disposta una temporanea variazione alla circolazione nel tratto a sud della Capitale. Nello specifico, la chiusura interesserà il tratto autostradale compreso tra i caselli di Valmontone e Anagni, esclusivamente in direzione Napoli. Il blocco della viabilità scatterà alle ore 22:00 di lunedì 2 marzo e si protrarrà per tutta la fascia notturna, fino alle ore 06:00 di martedì 3 marzo.