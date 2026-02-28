Lavori di ristrutturazione in biblioteca si installa il nuovo impianto di climatizzazione

Durante i lavori di ristrutturazione del complesso Torre Estense ed Ex Botteghe a Copparo, verrà installato un nuovo impianto di climatizzazione nella Biblioteca comunale Anne Frank, situata nella Torre Estense. Per permettere gli interventi, alcune sale della biblioteca resteranno temporaneamente chiuse al pubblico. Le modifiche interesseranno diverse aree della struttura durante il periodo di lavori.

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento degli impianti del complesso Torre Estense ed Ex Botteghe, a Copparo, si renderanno necessarie chiusure parziali delle sale della Biblioteca comunale Anne Frank, appunto ubicata nella Torre Estense.

"Così cambierà il volto della biblioteca comunale": iniziati i lavori di ristrutturazioneI volumi sono sempre lì, sui loro scaffali, debitamente protetti da teloni di plastica; tutto intorno è polvere e calcinacci: il controsoffitto...

