Laura Pausini replica in maniera perfetta alla frecciata di Gianluca Grignani

Laura Pausini ha risposto pubblicamente a una frecciata di Gianluca Grignani, chiarendo la propria posizione. La cantante ha commentato le osservazioni fatte dall’artista in modo diretto e deciso, senza lasciarsi intimidire. La discussione è diventata oggetto di attenzione sui social e tra i fan, mentre entrambe le parti hanno mantenuto toni pacati e risposte ferme.

Nel corso della conferenza stampa della finale di Sanremo 2026, Laura Pausini ha replicato alla frecciata di Gianluca Grignani. Ieri sera, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, abbiamo assistito al primo incontro pubblico tra Laura Pausini e Gianluca Grignani, a seguito del caos di qualche mese fa. Come è noto, i due artisti sono finiti al centro di una disputa a causa di alcune controversie legali legate alla cover del brano La mia storia tra le dita, realizzata dalla cantante romagnola. Ieri dunque, a distanza di tempo da quanto successo, Laura e Gianluca si sono ritrovati sul palco del Teatro Ariston. Proprio la Pausini ha presentato il suo collega, che dopo l'esibizione ha lanciato un'inaspettata frecciata. Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2026, Gianluca Grignani lancia una frecciata a Laura Pausini dopo l'esibizione con Luché. Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite venerdi sera, nella serata delle cover in duetto con Luché. Laura Pausini ha replicato alla frecciata di Gianluca Grignani. In particolare durante la quarta puntata di Sanremo 2026, la serata cover. Non so che dire, il mio numero ce l'ha. Non l'ho mai cambiato. Io sono qui, lo aspetto. Sono una cantante e canto canzoni nel miglior modo possibile. Laura Pausini ha scelto la calma, ma la tensione con Gianluca Grignani non accenna a diminuire.