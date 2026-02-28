Laura Pausini apre ad Elisa direttrice artistica di Sanremo | Persona importante nella scelta delle canzoni

Durante una conferenza stampa, Laura Pausini ha dichiarato di aver ricucito i rapporti con il Festival di Sanremo e ha indicato Elisa come una figura importante nella selezione delle canzoni. La cantante ha spiegato di aver collaborato con Elisa nel ruolo di direttrice artistica e ha sottolineato il suo ruolo nel processo di scelta delle canzoni. La Pausini ha anche parlato del suo rapporto con il festival e delle decisioni prese.

Laura Pausini dice di aver fatto pace con Sanremo e il Festival. Sanremo 2026, Arisa: "Direttrice artistica donna? Elisa, è una musa" "Il primo nome che mi viene? Elisa". Elisa a Sanremo come direttrice artistica del Festival, la risposta all'ipotesi: "Onorata e lusingata" Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026 Laura Pausini direttrice artistica del festival "Non sono ancora in grado. Dico 'ancora' perché prima dicevo che non avrei mai condotto e invece adesso condurrei sempre", dice Laura Pausini in conferenza stampa a Sanremo. Quanto all'ipotesi Elisa, avanz