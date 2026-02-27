Elisa a Sanremo come direttrice artistica del Festival la risposta all' ipotesi | Onorata e lusingata

Elisa, protagonista del Festival di Sanremo come direttrice artistica, ha risposto all'ipotesi di essere candidata come artista in gara. Arisa aveva suggerito questa possibilità, ma Elisa ha dichiarato di sentirsi

Elisa potrebbe essere pronta a rivoluzionare il Festival di Sanremo. Dopo la candidatura fatta da Arisa e dalla band “Bambole di pezza”, che hanno proposto la cantautrice triestina come direttrice artistica per l’edizione 2027 della kermesse, ecco la risposta della diretta interessata: “Sono super onorata e super lusingata, non me l’aspettavo”. Poi ha aggiunto: “Forse Sanremo è uno dei compiti più difficili della vita”. Elisa direttrice artistica di Sanremo, l'ipotesi La risposta di Elisa: "Onorata e lusingata" La candidatura lanciata da Arisa Sanremo e le donne Elisa a Sanremo Elisa direttrice artistica di Sanremo, l’ipotesi La certezza, pare, è che nel 2027 non ci sarà Carlo Conti alla guida di Sanremo: il conduttore ha detto più volte che questo sarà il suo ultimo Festival. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sanremo 2026, Arisa: "Direttrice artistica donna? Elisa, è una musa"Home > Video > Sanremo 2026, Arisa: "Direttrice artistica donna? Elisa, è una musa" “Il primo nome che mi viene? Elisa“.

