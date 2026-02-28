Laura, cantante messicana, ha presentato la sua esibizione a Sanremo 2026, un evento caratterizzato da bassi ascolti e momenti di tensione. Durante la serata, ha adottato un atteggiamento a tratti impacciato, pronunciando alcune parolacce mentre conduceva il palco. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i media, con alcuni che hanno commentato la sua postura e altri che hanno sottolineato il suo stile diretto.

Conduce il Festival dell'ambiguità e degli share bassi. Un ritratto e un'intervista impossibile alla diva romagnol-sudamericana Laura non c’e. O forse sì. Ma soprattutto, ci è o ci fa? Laura conduce Sanremo, il Sanremo dei morti e degli share bassi, e pare un po’ ingessata, dice tante parolacce e fa le sue solite gaffe che ce la fanno amare (col microfono, “prima me l’avete messo qua, poi me l’avete messo là”, poi “io non ce l’ho la farfallina” eccetera eccetera). Però risulta un po’ costretta nel ruolo. Ma perché? Dovrebbe essere la nostra Bad Bunny da Solarolo, nel grande Super Bowl italiano che è Sanremo, ma sembra più la pia Claudia Maria Rosaria Colacione (in arte Claudia Koll) dopo la conversione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Laura di Messico e nuvole. Pausini è la regina di Sanremo 2026

Leggi anche: Laura Pausini, regina di Sanremo: tutti i momenti iconici sul palco dell'Ariston

Sanremo 2026, la co-conduzione di Laura Pausini vi convince?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}.

Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026

Approfondimenti e contenuti su Laura di Messico.

Temi più discussi: Il Messico e la normalità della violenza; Laura Pausini conduce Sanremo. Il parroco di Solarolo: Non ha perso l’accento del cuore -; Da Sanremo al mondo: Laura Pausini orgoglio di Solarolo e ambasciatrice della Romagna; Laura Murari è Frida Kahlo in Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta al Teatro Modus.

Laura di Messico e nuvole. Pausini è la regina di Sanremo 2026Conduce il Festival dell'ambiguità e degli share bassi. Un ritratto e un'intervista impossibile alla diva romagnol-sudamericana ... ilfoglio.it

Laura Pausini alla conquista del MessicoIl nuovo video. La tv, le collaborazioni e un tour internazionale che vivrà sette attesissime tappe proprio in quel Messico che la ha adottata dandole l’opportunità di vivere la sua prima esperienza ... 105.net

I turisti salgono le ripide scale del tempio di Kukulcan a Chichen Itza, in Messico. - facebook.com facebook

La rassegna geopolitica della giornata A cura di Mirko Mussetti Carte di Laura Canali x.com