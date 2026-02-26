Sanremo 2026 la co-conduzione di Laura Pausini vi convince?

Sanremo 2026 si avvicina e tra i protagonisti si discute della possibile presenza di Laura Pausini come co-conduttrice. La sua candidatura suscita commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, divisi tra chi la vede come una scelta naturale e chi invece nutre qualche dubbio. La questione riguarda anche le modalità e i tempi di conferma ufficiale, che ancora non sono stati annunciati.