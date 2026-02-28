L’Aprilia ha deciso di puntare con convinzione sulla propria competitività, affermando che Márquez non è invincibile. La squadra ha manifestato questa convinzione in vista delle prossime gare, evidenziando la volontà di mettere in discussione il dominio del pilota. La discussione si concentra sulla capacità del team di affrontare la sfida e di mettere in discussione la supremazia di Márquez nelle competizioni.

Rivola: “Più che anti-Ducati, siamo anti-tutti. Siamo cresciuti tanto e Bezzecchi può giocarsela a ogni gara” L’atteggiamento più semplice sarebbe quello di indirizzare tutta l’attenzione su Marc Márquez, sottolineare quanto lui e la Ducati siano imbattibili, parlare dei record che lo spagnolo è destinato a battere nella stagione di MotoGp appena cominciata in Thailandia. Lo aspettano il decimo Mondiale, il primato di successi (la prossima sarà la vittoria numero 100), un altro anno da sballo. Invece no. Massimo Rivola, ex Minardi e Ferrari, amministratore delegato di Aprilia Racing dal 2018, non si nasconde. Come ci si sente nei panni dell’anti-Ducati? “Boh, non lo so. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Aprilia ci crede davvero: Márquez non è imbattibile

Leggi anche: Bagnaia all'Aprilia nel 2027, ma prima un anno da separato in casa, con Marquez davanti. Che clima ci sarà?

Leggi anche: Le notti europee parlano chiaro: la Roma è l’unica che ci crede ancora davvero

Una raccolta di contenuti su Aprilia.

Temi più discussi: Acosta: Molto distanti da Bezzecchi e Ducati, ma il podio è possibile; Buriram, tutto sugli ultimi test MotoGP: Marquez beccato nel box Honda, Bagnaia con un piede in Aprilia; In Thailandia via a una stagione segnata dal mercato. Marquez ha nel mirino quota 100. La luce dell’Aprilia accende Pecco; MotoGP, Ducati senza rivali? La previsione di Lorenzo spiazza tutti, Marquez già se la gode.

L'Aprilia ci crede davvero: Márquez non è imbattibileMárquez non è imbattibile? Nessuno è imbattibile. Certo, Marc è fortissimo. Ma la MotoGP è uno sport di squadra. Quanto siamo cresciuti come factory ha inciso tantissimo sulle prestazioni di ... ilfoglio.it

Non perderti dirette, news e highlightsMassimo Rivola, a.d. Aprilia Racing, è intervenuto a Sky dopo il GP d’Australia che ha regalato alla casa di Noale il 300° successo nel Motomondiale: Bezzecchi è stato perfetto. E poi ha fatto un ... sport.sky.it

La manager scelta dopo una selezione pubblica: «Concentrerò tutte le mie energie al servizio di Aprilia» - facebook.com facebook

Vola l'Aprilia di Bezzecchi nelle pre-qualifiche in Thailandia, Marc Marquez è secondo x.com