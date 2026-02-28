L'algoritmo di X è studiato per renderci più di destra | lo sapevamo già ma ora c'è la conferma della scienza
Un team di ricerca internazionale ha analizzato l'algoritmo di X, rivelando che tende a favorire contenuti di matrice conservatrice. Lo studio conferma che l'algoritmo influisce sulle opinioni politiche degli utenti, orientandoli verso la destra. La scoperta si basa su dati raccolti e analizzati da vari ricercatori, senza interpretazioni o supposizioni aggiuntive.
Un team di ricerca internazionale ha dimostrato come l'algoritmo di X privilegii i contenuti conservatori, condizionando le opinioni politiche degli utenti. Lo studio, pubblicato su Nature, svela come il personalizzato orienti le priorità del dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
