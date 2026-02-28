Lago di Bolsena condannato per 300 anni | i veleni di oggi resteranno nell' acqua fino al 2326

Il Lago di Bolsena è stato condannato a rimanere inquinato per i prossimi 300 anni, con sostanze tossiche che resteranno nell’acqua fino al 2326. I rilievi tecnici evidenziano che i livelli di inquinanti sono elevati, anche se i bollettini ufficiali continuano a segnalare acque trasparenti. Nel frattempo, il Lago di Vico manifesta segnali di sofferenza più evidenti, ma il Bolsena sembra lasciato nell’ombra.

?Il Lago di Vico soffoca apertamente, ma il Lago di Bolsena sta morendo in silenzio. Mentre i bollettini ufficiali continuano a premiare la trasparenza delle acque, i dati tecnici profondi rivelano una realtà molto più inquietante. Il gigante della Tuscia sta accumulando nutrienti che non è in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ragazzo di 27 anni trovato morto al lago di Bolsena: una pistola accanto al corpoTragedia sulle sponde del lago di Bolsena, dove è stato trovato morto un giovane di 27 anni.

Veleni nel terreno e nell'acqua, scatta il sequestro della discarica di FinaleUn provvedimento drastico per fermare un inquinamento ambientale definito dagli inquirenti perdurante e grave.

Uomo scomparso nel lago di Bolsena, ricerche in corsoI vigili del fuoco hanno avviato da questo pomeriggio le ricerche di una persona scomparsa nel lago di Bolsena. Si tratterebbe di un imprenditore di 66 anni residente a Grotte di Castro. Sul posto è ... civonline.it

Lago di Bolsena, è stato trovato morto il 66enne disperso dopo un’uscita in canoa: chi era Mauro GioacchiniRitrovato senza vita Mauro Gioacchini nel Lago di Bolsena: dopo due giorni di ricerche, indagini in corso su un possibile incidente e dinamica da chiarire oggi. ilquotidianodellazio.it