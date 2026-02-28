Confesercenti critica la decisione della Regione di esentare dalla council tax gli aeroporti di Parma, Forlì e Rimini, mentre l’Aeroporto Marconi di Bologna resta soggetto alla tassa. La decisione riguarda la riduzione delle imposte sui diritti di imbarco per alcuni scali, ma non per quello bolognese. La questione ha suscitato reazioni da parte delle associazioni di categoria, che contestano la scelta.

Confesercenti boccia la scelta della Regione di esentare dalla council tax – la tassa addizionale sui diritti di imbarco – gli aeroporti di Parma, Forlì e Rimini, "a discapito dell'Aeroporto Marconi di Bologna". L’esenzione, introdotta nell’ultima legge finanziaria dello Stato con una norma applicabile solo agli scali minori di Emilia-Romagna e Sicilia, ha reso possibile l’arrivo di nuovi voli Ryanair negli scali periferici. Per Confesercenti Bologna, che dice "no al Policentrismo degli Aeroporti in Emilia-Romagna", questa "tassazione differenziata altera il mercato e favorisce solo tre scali privati. Tutto a scapito dell’unico aeroporto pubblico regionale, il Marconi, che in futuro rischia un depotenziamento con riflessi negativi sui flussi turistici e l’economia sotto le Due Torri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "L’aeroporto Marconi non va depotenziato"

