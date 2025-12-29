L’aeroporto Marconi ha raggiunto un nuovo numero record di passeggeri

L’aeroporto Marconi di Bologna ha registrato un nuovo record di traffico passeggeri nel 2025, con un totale di undici milioni di viaggiatori. Questo dato riflette la crescita costante dello scalo e l’aumento della domanda di collegamenti nazionali e internazionali. Un risultato importante per il settore aeroportuale locale, che conferma il ruolo strategico dell’aeroporto come punto di connessione fondamentale per la regione.

L'aeroporto Marconi ha raggiunto un nuovo record relativo al numero di passeggeri. Nel 2025, lo scalo bolognese ha accolto ben undici milioni di viaggiatori. L'ultimo è stato il signor Agatino Puglisi, arrivato a Bologna con un volo da Catania. Puglisi ha ricevuto un buono da spendere all'interno.

