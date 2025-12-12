La concorrente si è vista annullare 60.000 voti che arrivavano da profili falsi account sospetti bot | cosa è successo realmente a Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle

Durante la partecipazione di Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle, sono stati annullati 60.000 voti provenienti da profili falsi, account sospetti e bot, sollevando dubbi sulla trasparenza del sistema di voto. Questo episodio riflette un fenomeno più ampio legato alle sfide e alle criticità delle dinamiche di voto online nei talent e nei reality.

Potremmo parlare di un fenomeno sociale, perché senza dubbio la storia di Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle potrebbe essere quella di tanti alti concorrenti di talent show o reality. Bot, voti da account finti che pompano i televoti e spesso anche i commenti. Che è successo a Ballando? Per chi non segue il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su RaiUno, Rossella Erra – detta 'tribuna del popolo' – a un certo punto può tirare fuori il suo tesoretto e rimettere in gara una coppia. Lo ha fatto con la signora Coriandoli che ha preferito a Nancy Brilli (lo stupore di alcuni, come se gli autori fossero esseri mitologici e non elementi chiave di ogni scelta e decisione).