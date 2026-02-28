Questa mattina, Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro Teheran, colpendo obiettivi nella capitale iraniana. L’operazione, definita come parte di una “strategia complementare”, sembra aver preso di mira alcune delle autorità più alte del paese, tra cui l’ayatollah Ali Khamenei. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sui danni o sulle vittime causate dall’attacco.

L’attacco americano e israeliano scattato questa mattina, in pieno giorno, contro Teheran potrebbe aver già decapitato alcune delle massime autorità iraniane, a partire dall’ayatollah Ali Khamenei. Nella nebbia della guerra che contraddistingue ogni operazione militare e in attesa di conferme e stime dei danni provocati dai raid di Washington e Tel Aviv, l’unico modo per farsi strada tra indiscrezioni e verità è mettere insieme i fatti e ricostruire la catena degli eventi. Il ben informato Barak Ravid scrive su Axios che gli americani si starebbero concentrando su obiettivi legati al programma missilistico dell’Iran mentre gli israeliani, oltre a tali obiettivi, starebbero attaccando anche autorità di alto livello della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "strategia complementare" per colpire Teheran: cos'è e come è stata messa in atto

