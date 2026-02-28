La serata finale di Sanremo 2026 prevede la partecipazione di trent’artisti, che si esibiranno uno dopo l’altro secondo una scaletta stabile rispetto alla prima serata. Tutti i cantanti avranno un’ultima opportunità di presentarsi al pubblico e alla giuria, che voterà attraverso diverse modalità, tra cui la sala stampa, le radio e il pubblico da casa. Alla fine, sarà annunciato il vincitore della manifestazione.

La scaletta della finale di Sanremo 2026 è lineare quanto quella della serata di esordio. Il compito è riascoltare un'ultima volta tutti i 30 cantanti in gara per poi votare tutti (sale stampa, radio, pubblico da casa) fino a individuare chi vince. Dritti al punto Tre co-conduttori, ma nessun super ospite. Tutte le cover di questa edizione, e chi le canta. Cosa succede sulla Costa Toscana e in piazza Colombo. Una conduzione a 4 molto eterogenea. Nella serata conclusiva, a sostenere Carlo Conti e Laura Pausini arrivano Giorgia Cardinaletti del TG1 e Nino Frassica, presto co-conduttore assieme al direttore artistico del festival anche dell'appuntamento Sanremo Top, che arriverà circa 30 giorni dopo la chiusura del festival, per dare spazio ai vincitori morali e raccontare quanto e come si è diffusa la musica di questa edizione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 vede i 30 campioni in gioco fino allo scatto decisivo che decreterà la vittoria

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026 svela in che ordine cantano i 30 Big, e molto altroSiete pronti per 5 notti di semi-insonnia ad ascoltare i brani del festival della canzone italiana? Bene, nell'attesa godetevi la scaletta della...

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale: cantanti, ospiti, orari e come si votaAlla conduzione Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

GIUDICHIAMO IL CAST FLOP DEI BIG DI SANREMO 2026: PERCHÉ TUTTI HANNO BOICOTTATO | Spillin’ the tea

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della serata cover. A che ora sono sul palco gli ospiti e gli artisti; Scaletta quarta serata di Sanremo 2026, i cantanti in ordine d'uscita; Sanremo 2026: la scaletta delle cover con 30 Big e ospiti speciali; Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti, l'ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti, i conduttori e chi vota stasera.

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale: cantanti, ospiti, orari e come si votaStasera la proclamazione del vincitore. Ecco chi sale sul palco (e con chi), chi affianca Carlo Conti e Laura Pausini, e come funziona il voto ... vanityfair.it

La scaletta della serata finale di Sanremo 2026 con Nino Frassica, Andrea Bocelli e l'annuncio del vincitoreArriva a conclusione la 76esima edizione del festival: ecco gli ospiti, le esibizioni e tutti gli orari nella scaletta della serata finale di Sanremo 2026 ... vogue.it

#Sanremo: Vi è piaciuta l'esibizione di #BelenRodriguez che nella serata delle cover ha cantato con #SamuraiJay - facebook.com facebook

Quando mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti in conferenza all'Ariston circa un annuncio stasera "non troppo tardi" sul festival del 2027, stanno alimentando ipotesi e congetture. La voce più insistente parla di un possibile x.com